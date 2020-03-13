جولة مفاجئة للوزير مرتضى على مصالح الزراعة

جال وزير ​الزراعة​ والثقافة ​عباس مرتضى​ بشكل مفاجئ على مصلحتي الزراعة في محافظتي ​البقاع​ و​بعلبك​ - ​الهرمل​، واطلع عن كثب على مدى التزام الموظفين بالدوام وحسن سير العمل من خلال إنجاز معاملات المواطنين، والاجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار ​فيروس كورونا​، للحؤول دون انتقالها إلى الموظفين والمواطنين داخل المصالح، واتخذ التدابير في حق المقصرين في مراكز عملهم خلال الدوام الرسمي.

وشدد الوزير مرتضى على رؤساء المصالح والموظفين ضرورة "التحلي بحس المسؤولية والقيام بواجباتهم وحسن التعامل مع المواطنين ومساعدتهم لتذليل العقبات التي تواجههم وسرعة إنجاز معاملاتهم ومراجعاتهم دون تأخير او مماطلة".