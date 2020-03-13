شدد رئيس بلدية ​الهبارية​ قضاء ​حاصبيا​ ايمن شقير على ضرورة التقيد والالتزام بالإجراءات والتوجيهات الوقائية من قبل كافة أبناء البلدة وخاصة تلك الصادرة عن ​وزارة الصحة العامة​ و​منظمة الصحة العالمية​ لمكافحة فيروس ​الكورونا​. وكشف شقير أن ​البلدية​ أطلقت حملة تعقيم واسعة في البلدة طالت إلى مكاتب وقاعات البلدية كافة الأماكن العامة ودور العبادة لهذه الغاية وأن البلدية لن تالو جهدا في تقديم كل ما هو ممكن من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أهلنا في البلدة .

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية الهبارية: لضرورة التقيد بالاجراءات الوقائية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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