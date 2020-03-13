اتحاد بلديات الحاصباني أطلق حملة تعقيم للوقاية من كورونا

أطلق اتحاد بلديات ​الحاصباني​ بالتعاون مع ​البلديات​ و​الحزب التقدمي الاشتراكي​ و​مستشفى حاصبيا الحكومي​ وطبابة ​القضاء​ و​الصليب الاحمر اللبناني​ ورشة تعقيم وتهدف إلى محاولة عدم وصول الفايروس الى حاصبيا ومنطقتها من خلال التعقيم و​الوقاية​. إضغط للمزيد

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