اتحاد بلديات الحاصباني أطلق حملة تعقيم للوقاية من كورونا

أطلق اتحاد بلديات الحاصباني بالتعاون مع البلديات والحزب التقدمي الاشتراكي ومستشفى حاصبيا الحكومي وطبابة القضاء والصليب الاحمر اللبناني ورشة تعقيم وتهدف إلى محاولة عدم وصول الفايروس الى حاصبيا ومنطقتها من خلال التعقيم والوقاية.
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