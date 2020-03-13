الرياح القوية تقتلع شجرة من الباحة الخارجية لمزار سيدة حريصا

أدّت العاصفة والرياح القويّة الى اقتلاع شجرة كبيرة من الباحة الخارجية لمزار سيدة ​حريصا​، كما خلّفت أضراراً أخرى في الباحة. وكانت الرياح قد وصلت الى نحو 100 كلم/ساعة في بعض المناطق اللبنانية وأدت الى سقوط أشجار ولوحات اعلانية و​قطع طرقات​.

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