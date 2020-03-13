العاصفة خلفت أضرارا في الحدت وبعبدا واللويزة والمتن الأعلى

خلفت العاصفة خلفت أضرارا كبيرة وتسببت بسقوط أشجار الصنوبر والسنديان المعمرة على الطرق في مناطق الحدت، ​بعبدا​، ​اللويزة​، ​الفياضية​ و​كفرشيما​، كما سجل تكسير لزجاج المنازل والمحال التجارية. وقد عملت فرق ​الدفاع المدني​ ليلا على قطع الأشجار المتهاوية جراء العاصفة وإبعادها عن الطرق لتسهيل ​حركة مرور​ السيارات.

كما ألحقت العاصفة اضرارا جسيمة في عاليه والمتن الاعلى، وتسببت سرعة الرياح باقتلاع أشجار صنوبر واشجار حرجية في معظم قرى المتن الاعلى، وفي معظم قرى منطقة عاليه.

والحقت الرياح العاتية اضرارا كبيرة باللوحات الإعلانية على الطرق وباعمدة الكهرباء، ما أدى إلى انقطاع التيار في عدد من القرى. هذا ويلف المنطقة ضباب كثيف وصعوبة في الرؤية مترافقة مع امتار غزيرة وعواصف رعدية.​​​​​​​

