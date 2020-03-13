اشار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في كلمة له إلى أنه "يهمني ان اطرح أمراً يتعلق بفيروس كورونا واستغربت عن الكلام الذي نقلته وزيرة الاعلام عن رئيس الحكومة بالأمس أن الحكومة اتخذت كل التدابير اللازمة وان لبنان أصبح نموذجاً بمواجهة كورونا ولكن الحقيقة ان لبنان ليس نموذجاً على الاطلاق"، معتبرا أن "الحكومة لم تتخذ كل التدابير المطلوبة فالمريضة الأولى وصلت على طائرة عليها 200 راكب أرسلوا الى منازلهم وكلنا نعلم ان فترة احتواء الفيروس عند الشخص قد تدوم نحو 21 يوماً".
ولفت الى انه "تم توقيف كل الرحلات بين أميركا وأوروبا على الرغم من كل العلاقات بينهما، والحكومة في لبنان أخطأت بعدم اغلاق معابرها الجوية والبحرية والبرية وكذلك باعتماد الحجر التلقائي"، معتبرا ان "المطلوب أمام هذا الوباء كان تدابير جدية وجريئة وكبيرة ومهما فعلنا لسنا بلداً قادراً على اتخاذ الاستعدادات العلاجية بشكل كاف، وأملنا الوحيد لنتجنب الأسوأ هو بالتدابير الوقائية لا العلاجية".
ورأى أنه "في إيطاليا اليوم يجدون انفسهم مجبرين على الاختيار بين المرضى لأن آلات التنفس ليست كافية ويجب ان يكون في لبنان تحضيرات استباقية لعدم السماح بازدياد نسبة انتشار الوباء"، مضيفا :"إمكانات لبنان متواضعة، وفوراً على الحكومة اغلاق البلد بالكامل، وإذا انتشر الوباء بنسبة أكبر سيموت الناس على أبواب المستشفيات لأن لا معدات طبية كافية لدينا".
ورأى جعجع أنه "انطلاقا من خطورة الوضع وإذا لم تتخذ الحكومة التدابير اللازمة سنضطر لمقاضاة رئيس الحكومة ووزير الصحة".
كانت هذه تفاصيل خبر جعجع: إذا انتشر كورونا بنسبة أكبر سيموت الناس على أبواب المستشفيات وعلى الحكومة اغلاق البلد بالكامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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