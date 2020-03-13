سلامة طلب من المصارف اعطاء الأولوية في التحويلات لشراء المواد والمعدات الطبية لمكافحة كورونا

طلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من كافة المصارف اللبنانية اعطاء الأولوية في التحويلات لشراء المواد والمستلزمات والمعدات الطبية لمكافحة فيروس كورونا.
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