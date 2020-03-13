رئاسة الجمهورية: لا صحة لما روّج حول تجنيس غير لبنانيين ويدخل في اطار الاخبار الكاذبة

أكد مكتب الاعلام في ​رئاسة الجمهورية​ أن "لا صحة لما روّج حول تجنيس غير لبنانيين ويدخل في اطار ​الاخبار​ الكاذبة التي ستعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية"، مشيرا إلى "إصدار ​الرئيس ميشال عون​ مراسيم تجنيس لعدد من المتحدرين من اصل لبناني استند الى قانون استعادة الجنسية اللبنانية الصادر في العام 2015".

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