أعلنت ​جمعية المصارف​، في بيان، أنه بعد التشاور مع مجلس الإدارة تقرر الطلب الى المصارف إغلاق أبوابها يوم غد السبت، وذلك لتمكين المصارف من إجراء التعقيم الضروري لفروعها ولتزويدها بمستلزمات الحماية الضرورية للعملاء وللموظفين.

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كانت هذه تفاصيل خبر جمعية المصارف: إقفال المصارف غداً السبت للتعقيم من فيروس كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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