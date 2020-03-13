مياه بيروت: تضرر شبكات بسبب العاصفة وانقطاع جزئي للمياه

أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، عن تضرر عدد من شبكات المياه نتيجة العاصفة الهوجاء التي ضربت لبنان في الساعات الأخيرة، ما أدى إلى انقطاع جزئي للمياه.
وأوضحت ان "العاصفة أدت إلى ضرب خط أفقا وانقطاع المياه بالتالي عن مناطق في ساحل ووسط وجرد جبيل. وأدى انقطاع الكهرباء عن محطة جعيتا الرئيسية ومحطة قرنة الحمرا إلى انقطاع المياه عن منطقة المتن الأوسط الممتدة من عين علق لغاية المطيلب. وأدى عطل كهرباء على آبار الدامور والناعمة إلى نقص في كمية المياه الموردة إلى منطقة بيروت التي تتغذى من خزانات تلة الخياط وبرج أبو حيدر. وأدى عطل كهرباء على آبار المشرف إلى انقطاع المياه عن منطقة برج البراجنة وسوف تقوم المؤسسة بتعويض جزء من النقص الحاصل على هذه المنطقة من نبع الديشونية".
وأكدت ان "فرق الطوارىء التابعة لها باشرت عمليات إصلاح الأعطال لإعادة عملية التغذية بالمياه إلى ما كانت عليه في أقرب وقت ممكن، على أن تبقي المشتركين على اطلاع في بيانات لاحقة".
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