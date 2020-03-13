وزارة الصحة: مجموع الحالات المثبت إصابتها بكورونا بلغ 77 حالة

أعلنت ​وزارة الصحة​ في تقريرها اليومي عن ​فيروس كورونا​ أنه "حتى تاريخ 13 اذار 2020 ظهرا، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبرياً 77 حالة Covid-19، بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في ​مستشفى بيروت الحكومي​ وتلك المبلغة من ​المستشفيات​ الجامعية الاخرى"، معلنة عن "تشخيص حالة من العاملين لديها في الادارة المركزية".

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