جنبلاط: لإقفال قصر بيت الدين وقلعة موسى وغيرها من الأماكن حفاظًا على السلامة العامة

رأى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "أي تجمع في أي مكان ان في الطبيعة او في مكان اثري او سياحي يسهل انتشار الوباء الأسود القاتل. لذا علينا ان نمتنع من الرحلات السياحية متمنيا إقفال ​قصر بيت الدين​ وقلعة موسى وغيرها من الأماكن العديدة في ​لبنان​ حفاظًا على ​السلامة العامة​ .نتمنى من ​وزارة السياحة​ تعميم رسمي بهذا الصدد".

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