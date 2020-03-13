وزير الإقتصاد أحال 38 محضر ضبط بحق مؤسسات تجارية إلى القضاء

أحال وزير ​الاقتصاد​ والتجارة ​راوول نعمه​ 38 ​محضر ضبط​ بحقّ مؤسسات تجارية إلى ​القضاء​ لمخالفتها القوانين والأنظمة النافذة، لا سيّما لجهة رفع اسعار الكمامات والمواد المعقمة والسلع الغذائية والاستهلاكية بشكل غير مبرر، عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للمحروقات، وعدم التقيد بالسعر الرسمي لخدمات ​المولدات​ الكهربائية.

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