وزير الداخلية الأسترالي المصاب بكورونا التقى إيفانكا ترمب

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سيدني: أعلن وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون أن الفحوص أكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد وأنه يخضع لحجر صحي في المستشفى، بعد أيام من عودته من واشنطن حيث التقى إيفانكا ترمب ووزير العدل وليام بار.

وعاد الوزير مؤخراً من زيارة إلى الولايات المتحدة حيث شارك قبل أسبوع في واشنطن في اجتماع تحالف "فايف آيز" الذي يضمّ أجهزة استخبارات أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا ونيوزيلندا.

والتقى كذلك ابنة الرئيس الأميركي ومستشارته إيفانكا ترمب في 6 مارس وفق صورة نشرتها السفارة الأسترالية في واشنطن يظهران فيها يقفان قريبين من بعضهما.

ولم يعرف بعد متى انتقلت العدوى إلى داتون.

وقال الوزير النافذ في الحكومة وأحد أهم واضعي قوانين الهجرة في أستراليا "استيقظت من النوم هذا الصباح مع حرارة مرتفعة وألم في الحلق".

وأضاف "تقضي سياسات الصحة في (ولاية) كوينزلاند بأن يدخل أي شخص تأتي نتائج فحصه إيجابية المستشفى وقد التزمت بالارشادات".

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وأكد داتون أنه يشعر بأن حالته "جيدة". إلا أن تشخيص المرض لديه سيثير مخاوف حول احتمال إصابة وزراء آخرين ورئيس الوزراء سكوت موريسون.

وقال مكتب رئيس الوزراء إن داتون حضر اجتماعاً للحكومة الثلاثاء.

وقال متحدث باسم الحكومة إن "الأشخاص الذين اختلطوا من قرب بالوزير خلال الساعات الأربع والعشرين قبل ظهور الأعراض عليه يحتاجون إلى عزل أنفسهم"، ولكن هذا لا يشمل رئيس الوزراء أو أعضاء الحكومة الباقين.

وفي تنزانيا، عزل وزير الداخلية تريسي مارتن الذي التقى داتون في واشنطن نفسه وسيخضع لفحص الفيروس السبت، وفق وسائل الإعلام المحلية.

سجّلت أستراليا 184 إصابة مؤكدة بفيروس كوفيد-19 و3 حالات وفاة.

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