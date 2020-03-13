شكرا لقرائتكم خبر عن نائب تركى معارض يكشف قصص تعذيب مواطنين أتراك فى أنقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن نائب حزب الشعوب الديمقراطي التركى المعارض وعضو هيئة حقوق الإنسان بالبرلمان التركي، عمر فاروق جرجرلى أوغلو، روى قصة المواطن التركي جوكهان توركمان، الذي تم اختُطف لعدة أشهر ضمن مجموعة أخرى من المواطنين.

وقال جرجرلي أوغلو، إن جوكهان توركمان من ضمن 7 أشخاض تم اختطافهم، وأنه حتى الآن وُجد 6 أشخاص منهم كما فضَل 5 أشخاص منهم الصمت وعدم الحديث عما حدث لهم، كما أنه تم احتجازهم في حجرات منفردة، ولم يكن يُسمح لأحد بالاقتراب منهم حتى لا يروا التعذيب الذي كان يقع عليهم.

وأضاف: "الشخص المختلف عنهم كان جوكهان، حيث روى أمام المحكمة التعذيب الذي تعرض له أثناء اختطافه وتسليمه بعد ذلك لمديرية أمن أنقرة، مشيرا إلى أنهم وضعوا قضية الاختطاف تلك على رأس جدول الأعمال، ونوقشت أمام عامة الشعب.

واختتم نائب حزب الشعوب الديمقراطي التركى المعارض تصريحاته قائلا: "مع الأسف، إننا مجبرون على قول هذه الحقائق؛ إن تركيا باتت مكانًا يشهد مثل تلك الحوادث الخطيرة".

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وفى وقت سابق، أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظامه يعيش حالة من الانفصال التام عن أزمات شعبه وكوارثه، فبينما تعيش محافظة فان التركية مأساة إنسانية، بعد وقوع انهيارين جليديين، أسفرا عن وفاة 39 مواطنًا، كان الرئيس التركي يخطب في اجتماع جماهيري من أجل تقديم الشكر على نتائج الانتخابات المحلية فى مدينة داليجا بمحافظة قيريقكالي، حتى إن القنوات التلفزيونية الموالية للنظام قسمت الشاشة إلى نصفين، أحدهما لخطبة أردوغان، والثاني لنقل جهود انتشال جثث الضحايا.

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إن عدم إحساس أردوغان بآلام شعبه استفز المعارضة التركية، فخرج نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض عن إسطنبول جورسال تكين، ليكتب عبر حسابه الخاص بموقع تويتر، تعقيبا على حديث أردوغان: ارتفع عدد الذين فقدوا حياتهم في فان في الدقائق التى كتب فيها حزب العدالة والتنمية هذه التغريدة، إلى 38 شخصًا. فلتتوقفوا عن ممارسة السياسة، ولتهتموا بهموم الأمة.

وأبدي أيضًا المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض، فايق أوزتراك، رد فعل على حسابه الخاص بموقع تويتر، على وسائل الإعلام التى قسمت الشاشة إلى نصفين أثناء البث المباشر لكارثة الانهيار الجليدي، من أجل بث حديث أردوغان، قائلًا: على جانب من الشاشة يوجد التنازع من أجل البقاء في الانهيار الجليدي في فان، وفى الجانب الآخر يوجد الاجتماع الجماهيري لرئيس حزب العدالة والتنمية من أجل تقديم الشكر على نتائج الانتخابات المحلية فى مدينة داليجا بمحافظة قيريقكالي التركية، تركت الشاشات كارثة الانهيار جانبًا، ونقلت بثًّا مباشرًا للاجتماع الجماهيري لأردوغان..سأترك التعليق للأمة.

وقال النائب السابق فى حزب الشعب الجمهوري المعارض باريش ياركاداش على حسابه الخاص بموقع تويتر: مات 33 شخصًا تحت الانهيار، والإعلام من خوفه، قسم الشاشة نصفين، ونشر البث المباشر للاجتماع الجماهيري لرئيس حزب العدالة والتنمية أردوغان.. حسنًا، لقد فهمنا أن أردوغان وحزبه لا يشعرون بهذا الحزن.. حسنًا، وأنتم ألا تخجلون من نشر البث المباشر لهذا الاجتماع الجماهيري فى يوم مثل هذا؟.