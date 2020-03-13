الكويت تنفي فرض حظر التجول

نفى الناطق الرسمي للحكومة الكويتية، ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عن فرض حظر تجول في البلاد. تجول في البلاد. وقال :"قرارات الحكومة تعلن بكل شفافية عبر وسائل الاعلام، وندعو إلى تطبيق تعليمات وإرشادات وزارة الصحة الوقائية بما فيها وقف التجمعات والابتعاد عنها". شفافية عبر وسائل الاعلام، وندعو إلى تطبيق تعليمات وإرشادات وزارة الصحة الوقائية بما فيها وقف التجمعات والابتعاد عنها".

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