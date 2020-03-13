4 إصابات جديدة بكورونا في بيت لحم

أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم اليوم الجمعة تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم، ليترفع عدد المصابين بهفي الضفة الغربية إلى 35 شخصا وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأوضح المتحدث أن 34 من حالات الإصابةاكتشفت في بيت لحم، وحالة واحدة في طولكرم.
وفي قطاع غزة، أكدت وزارة الصحة خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم في معبر رفح البري، خلو القطاع من فيروس كورونا الجديد حتى اللحظة.
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