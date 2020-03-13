قررت السلطات الكويتية، اليوم الجمعة 13 مارس، إيقاف خطبة وصلاة الجمعة اليوم وحتى إشعار آخر. وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت، اليوم الجمعة، في بيانٍ على حسابها الرسمي بـ"تويتر"، إنه "بناء على توجيهات الجهات الصحية في البلاد وعلى فتوى هيئة الإفتاء في الوزارة فقد تقرر إيقاف خطبة وصلاة الجمعه هذا اليوم وحتى إشعار آخر". الكويت، اليوم الجمعة، في بيانٍ على حسابها الرسمي بـ"تويتر"، إنه "بناء على توجيهات الجهات الصحية في البلاد وعلى فتوى هيئة الإفتاء في الوزارة فقد تقرر إيقاف خطبة وصلاة الجمعه هذا اليوم وحتى إشعار آخر". وأضافت "وكلٌ يصلي ظهراً في بيته".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تقرر إيقاف صلاة الجمعة اليوم وحتى إشعار آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.