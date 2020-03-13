بسبب كورونا.. نيبال تغلق جبالها أمام المتسلقين

أعلن وزير السياحة النيبالي يوجش بهاتاري، أن بلاده أغلقت الجزء التابع لها من مرتفعات الهيمالايا، بما في ذلك جبل إيفرست خلال موسم التسلق الحالي بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وقال بهاتاري اليوم الجمعة، إنه جرى تعليق بعثات تسلق جميع القمم لموسم الربيع

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بين مارس ومايو، مؤكدا أنه تدبير وقائي لمكافحة كورونا.

وأعلنت نيبال اكتشاف حالة واحدة مؤكدة بفيروس كورونا لطالب يدرس في الصين خلال زيارته للوطن بين 450 شخصا تم فحصهم.

ويؤثر تعليق بعثات التسلق في

نيبال على المئات من متسلقي الجبال الأجانب الذين كانوا يستعدون لموسم الربيع للاستفادة من فترة الطقس المعتدل بين نهاية شتاء شديد البرودة وموسم المطر الذي يبدأ في يونيو.

وتضم نيبال ثمانية من أعلى 14 جبلا في العالم، ومنها جبل إيفرست وتحصل على رسوم تتجاوز أربعة مليارات دولار سنويا مقابل تسلق أعلى قممها وغيرها من الجبال.