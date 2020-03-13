أعلنت سلطات سنغافورة اليوم الجمعة، أنها ستمنع دخول أو توقف الزائرين الذين كانوا في إيطاليا أو فرنسا أو إسبانيا أو ألمانيا خلال الأربعة عشر يوما الماضية وفقا لموقعروسيا اليوم.
وقالت وزارة الصحة، إن هذا المنع سيطبق اعتبارا من يوم الاثنين في إطار المساعي للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.
ونصحت سلطات سنغافورة أيضا رعاياها بعدم السفر لغير الضرورة إلى الدول الأربع، مضيفة أنها ستوقف فورا رسو أي بواخر سياحية.
وتفرض سنغافورة، التي سجلت حتى الآن نحو 190 حالة إصابة بكورونا، قيودا مشابهة على الوافدين من إيران وكوريا الجنوبية والصين.
كانت هذه تفاصيل خبر سنغافورة تقرر منع دخول الوافدين من إيطاليا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.