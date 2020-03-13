فيروس كورونا يدخل دولة إفريقية جديدة

أعلنت حكومة كينيا اليوم الجمعة عن تسجيلها أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أراضي البلاد.
وأكد وزير الصحة الكيني، موتاهي كاغوي، أثناء مؤتمر صحفي، تشخيص إصابة امرأة عادت إلى البلاد من الولايات المتحدة
وصرح الوزير بأن الحكومة، قررت في ظل هذه المعلومات، إلغاء جميع الفعاليات الجماهيرية في البلاد، بما فيها الرياضية والدينية، مشيراإلى أن المدارس ستواصل عملها مع إلغاء الفعاليات المشتركة فيما بينها.
وحذر كاغوي التجار من "تحقيق فوائد غير طبيعية من خلال رفع الأسعار إلى مستوى غير طبيعي" نظرا لتأثير تفشي فيروس كورونا في العالم على اقتصاد البلاد الذي يعتمد بشكل ملموس على الواردات من الصين ودول آسوية أخرى.
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