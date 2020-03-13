مقتل 5 من عناصر الجيش العراقي في قصف أميركي بمحافظة بابل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 مارس 2020 01:12 مساءً - أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية مقتل 5 عناصر من الجيش العراقي في قصف أميركي.

وذكر بيان القيادة أنه في “تمام الساعة الواحدة، فجر الجمعة، تعرض العراق إلى اعتداء سافر من طائرات أميركية مقاتلة استهدفت قطعات الجيش العراقي مغاوير الفرقة التاسعة عشرة ومقرا للحشد الشعبي وفوج شرطة بابل الثالث في مناطق محافظة بابل”.

وحسب البيان، أسفر القصف عن مصرع “3 مقاتلين و4 جرحى من مغاوير الفرقة التاسعة عشرة، اثنان منهم بحالة حرجة”، وكذلك “مقتل اثنين وجرح اثنين من منتسبي فوج طوارئ شرطة بابل الثالث”.

وأدى القصف إلى “سقوط 5 جرحى من مقاتلي الحشد الشعبي” إلى جانب “مقتل عامل مدني في مطار كربلاء قيد الإنشاء وجرح آخر”.

وأشار بيان الجيش العراقي إلى “تدمير البنى التحتية بالكامل والمعدات والأسلحة في جميع المقار التي استهدفت من قبل الطيران الأميركي”.

وأشارت قيادة العمليات المشتركة إلى أن حصيلة الضحايا أولية، معربة عن استنكارها الشديد لهذا الاعتداء “ينتهك مبدأ الشراكة والتحالف بين القوات الأمنية العراقية والجهات التي خططت ونفذت هذا الهجوم الغادر، الذي تسبب في إزهاق أرواح المقاتلين العراقيين وجرحهم وهم في واجباتهم العسكرية”.

وأوضح البيان أن “هذا الاعتداء لا يمت لأي شراكة أو احترام لسيادة العراق وسلامة أرضه وسمائه ومواطنيه، وستكون له عواقب ترتد على الجميع بأشد المخاطر إن لم يتم السيطرة عليها واحترام الجميع لإرادة وسياسات الدولة العراقية”.

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بيان شرطة بابل

ومن جانبها، أفادت قيادة شرطة بابل العراقية، الجمعة، أن “طائرات حربية معادية قامت بالساعة الأولى بعد منتصف ليلة الخميس بقصف نقاط تفتيش ومقرات تابعة للحشد الشعبي والجيش العراقي وأفواج الطوارئ في منطقة جرف النصر”، مبينة أن القصف شمل مناطق مركز الناحية، السعيدات، البهبهاني.

وقالت الشرطة إن الحصيلة الأولى هي مقتل 3 منتسبين من الجيش العراقي وإصابة 3 آخرين، فضلا عن إصابة 5 منتسبين من الحشد الشعبي، بالإضافة إلى إصابة منتسب من فوج طوارئ شرطة بابل الثالث، ولا يزال مصير اثنين آخرين من منتسبيه مجهولا حتى اللحظة بعد تهدم سقف نقطة تفتيش تابعة لهم نتيجة القصف.

هذا ورداً على هجوم صاروخي، الأربعاء، أسفر عن مقتل جنديين أميركيين وعسكري بريطاني في قاعدة تقع إلى الشمال من بغداد، شنت الولايات المتحدة، ليل الخميس، سلسلة غارات جوية على مواقع تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق.

وأكد البنتاغون أن الولايات المتحدة نفذت ضربات استهدفت 5 مواقع لتخزين الأسلحة تابعة لميليشيات مدعومة من إيران في العراق، قائلاً في بيان: “نفذت الولايات المتحدة ضربات دفاعية دقيقة ضد مواقع كتائب حزب الله في أنحاء العراق”.

كما أضاف أن “منشآت تخزين الأسلحة تلك تشمل منشآت كانت تضم أسلحة تُستخدم لاستهداف قوات أميركا والتحالف”