المبعوث الأممي : الوضع العسكري في اليمن بات “مروعا “

حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، الجمعة، من أن الوضع العسكري في البلاد بات “مروعا على نحو متزايد”، مشيرا إلى تصعيد مقلق ببعض المناطق شمالي البلاد، والذي أدى إلى نزوح آلاف الأسر.

أبلغ مارتن غريفيثس مجلس الأمن الدولي بأن اليمن يمر “بمنعطف حرج”، كما قال إن هذا البلد إما سيمضي قدما “تجاه خفض التصعيد واستئناف العملية السياسة أو، حسبما أخشى، تجاه عنف ومعاناة أكبر ما من شأنه أن يجعل المسار نحو طاولة التفاوض أكثر وعورة”.

وأضاف غريفيثس أن التصعيد العسكري “قد يجر اليمن إلى دائرة غير مسؤولة جديدة من العنف” الذي قد يفضي إلى “تداعيات إنسانية وسياسية مدمرة”.

ولفت غريفيثس أيضا إلى القتال في محافظة مأرب الغربية، وفي الحديدة – حيث يتعامل الميناء الرئيسي للبلاد مع حوالي 70% من الواردات التجارية والإنسانية لليمن – وفي نهم، التي تبعد مسافة نصف ساعة بالسيارة عن العاصمة صنعاء، وكذلك في محافظات الضالع وشبوة وتعز وصعدة.

ويبلغ تعداد سكان اليمن 26 مليون نسمة، وهو يعاني من الحرب منذ عام 2014 بعدما سيطر الحوثيون المدعومون من إيران، في عملية انقلابية، على العاصمة صنعاء ومساحات من مناطق شمال البلاد.