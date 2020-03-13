بريطانيا: الرد الأمريكي على هجوم قاعدة التاجي كان “سريعا وحاسما”

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن الرد الذي قادته الولايات المتحدة على هجوم تعرضت له قوات التحالف في العراق كان “سريعا وحاسما ومتناسبا”. وأضاف أن على كل من يسعى لإلحاق الأذى بقوات التحالف أن يتوقع ردا قويا.
وشنت الولايات المتحدة، الخميس، سلسلة من الضربات الجوية الموجهة في العراق ضد جماعة تدعمها إيران اتهمتها واشنطن بالمسؤولية عن هجوم صاروخي كبير في اليوم السابق أسفر عن مقتل جنديين أميركيين وعسكري بريطاني.
وقال راب في بيان اليوم الجمعة: “إن القوات البريطانية موجودة في العراق مع شركاء التحالف لمساعدة البلاد على مواجهة النشاط الإرهابي، وعلى كل من يسعى لإلحاق الأذى بقوات التحالف أن يتوقع ردا قويا”.
وكان الجيش العراقي قد أعلن، الخميس، أن 10 صواريخ كاتيوشا سقطت، الأربعاء، على قاعدة التاجي التي تؤوي جنوداً أميركيين، في هجوم هو الـ22 من نوعه الذي يستهدف مصالح أميركية عسكرية في العراق منذ أواخر أكتوبر.
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