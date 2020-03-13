تأجيل القمتين السعودية الأفريقية والعربية الأفريقية بسبب “كورونا”

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أمس الخميس، تأجيل القمتين السعودية الأفريقية والعربية الأفريقية؛ بسبب فيروس كورونا.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية وفق قول وزارة الخارجية إنه تم ”تأجيل عقد القمتين السعودية-الأفريقية، والعربية-الأفريقية اللتين كان من المقرر أن تستضيفهما المملكة في الربع الأول من هذا العام 2020م، إلى موعد جديد سيتم تحديده لاحقا“.

وأوضحت أن التأجيل ”بسبب حرص المملكة على اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في إطار الجهود الدولية المبذولة في هذا الجانب، وتماشيا مع الإجراءات التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة للحد من التجمعات“.

وأضافت الوزارة بقولها: ”القرار تم بالتنسيق مع رئاسة الجانب الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، في وقت تتظافر فيه جهودنا جميعا لتطبيق تدابير صحية متقدمة تحمي مواطنينا والمقيمين في بلداننا من المخاطر“.