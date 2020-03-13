فيروس كورونا “يغزو” دول جديدة في أفريقيا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 مارس 2020 01:12 مساءً - مشاركة
في تطور جديد يشير إلى استمرار انتشار الوباء بشكل مستمر حول العالم، أكدت غانا والغابون، الخميس، أول حالات إصابة لدى كل منهما بفيروس كورونا، لتصبحا تاسع وعاشر دول أفريقيا، جنوبي الصحراء الكبرى، التي تسجل إصابات.
وقالت حكومة الغابون في بيان إن الإصابة المسجلة لديها بفيروس كورونا هي لمواطن يبلغ من العمر 27 عاما، عاد من فرنسا في الثامن من مارس.
كما ذكرت وزارة الصحة في غانا أنها سجلت حالتي إصابة لشخصين، عادا في الآونة الأخيرة من النرويج وتركيا.
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