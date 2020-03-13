كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكويت: إيقاف صلاة الجمعة حتى إشعار آخر بسبب فيرس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت وزارة الأوقاف الكويتية، اليوم الجمعة، عن إيقاف خطبة وصلاة الجمعة اليوم وحتى إشعار آخر، كإجراء احترازى خوفا من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وقال وزارة الأوقاف في بيان له: "بناء على توجيهات الجهات الصحية في البلاد وعلى فتوى هيئة الإفتاء في الوزارة فقد تقرر إيقاف خطبة وصلاة الجمعة هذا اليوم وحتى إشعار آخر، وكلٌ يصلي ظهراً في بيته".

هذا وكانت أعلنت دولة الكويت، عن 8 إصابات جديدة بفيرس كورونا الكستجد، ليصل الإجمالى إلي 75 حالة.

والجدير بالذكر أن الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أكد أن وباء كورونا تحول إلي جائحة، موضحا: "يحتاج ذلك إلى تضافر الجهود والتعاون الكامل، مع ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض".

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وقال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط فى رسالة وجهها إلى دول شرق المتوسط، إن الدول ينبغى أن تعمل كحكومة واحدة ومجتمع واحد لمواجهة الوباء، مضيفا: "نسعى إلى تقوية الإجراءات والآليات فى التعامل مع الجائحة" .

وأضاف المنظرى، أنه ينبغى تسريع وتفعيل آليات الطوارئ مع دعم المستشفيات لاستقبال أى حالات يشتبة فى إصابتها بالمرض، وطالب بضرورة الحفاظ على الفريق الطبي لضمان الإستدامة فى تقديم الخدمات الطبية.

وشدد على أهمية تقليل التجمعات غير الضرورية منعا لنقل العدوي وقال أن تقليل التجمعات والفاعليات يحد من عدوى كورونا.

وكان الدكتور أحمد المنظري قد عُيّن مديراً إقليمياً لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط من قبل المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في دورته الثالثة والأربعين بعد المائة.