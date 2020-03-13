كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كينيا: تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن متاهي كاغوي وزير الصحة الكيني، اليوم الجمعة، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وتقلت صحيفة "ديلي نيشن" المحلية عن الوزير، قوله إنه تم اكتشاف الفيروس مع مواطن كيني قادم من الولايات المتحدة عبر لندن.

وأضاف الوزير، أن حالة المريض الآن مستقرة، وسوف يظل في المستشفى حتى تظهر فحوصات الفيروس بأنها سلبية.

وأشار وزير الصحة الكيني، إلى أن السلطات حددت جميع الأشخاص الذين اتصل بهم المريض بعد وصوله إلى البلاد.

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وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها 128949، في 116 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات بلغت أكثر من 4 آلاف، بينما عدد المتعافين بلغ 68324 شخصا.