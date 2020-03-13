فضيل يرغب في إعادة تجربة “1.2.3 صولاي” مع فنانين شباب.. ويتحدث عن دور زوجته المغربية في عودته للغناء – فيديو

عبر نجم الراي، الشاب فضيل، عن حماسه لإنجاز عمل شبيه بألبوم “1.2.3 صولاي”، مع مغنيين شباب، واصفا الجيل الجديد في موسيقى الراي بالمبدع.

وكشف فضيل أنه أنجز عملا جديدا بمدينة طنجة، تكريما لهذه المدينة، كونه يملك ذكريات فيها، مبرزا أن الأغنية بعنوان “سمايل” وتشجع على الفرح، وهي من كلمات سمير مجاري، وتوزيع رشيد محمد علي، فيما أخرج الكليب حسن الكورفطي.

وأشار فضيل في حديثه إلى دور زوجته في عودته إلى الغناء، قبل 3 سنوات، عبر ديو مع الفنان الفلسطيني، محمد عساف، بعنوان “راني”.

وكان فضيل قد غاب لمدة ليست بالقصيرة عن الساحة، قبل أن يعود من جديد، علما أنه ارتبط بمغربية، ويستقر هنا في المغرب، بعد حصوله على الجنسية.