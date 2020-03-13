تركيا تعلن ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، اليوم الجمعة، تسجيل ثاني إصابة بفيروس “كورونا” في البلاد.
وقال الوزير، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، إن الفحوصات أظهرت، مساء أمس الخميس، إصابة شخص آخر بكورونا من محيط المصاب الأول.
وأضاف أن المصاب كان قيد الرقابة الطبية، مؤكدا اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الفيروس خارج حدود الإصابات، والتغلب عليها.
ومساء الثلاثاء الماضي، أعلن وزير الصحة التركي، تسجيل أول إصابة بكورونا في البلاد، وأنه تم وضع الحالة قيد الحجر الصحي.
وحتى أمس، أصاب “كورونا” أكثر من 134 ألفا في 126 دولة، وإقليم، توفي منهم نحو 5 آلاف، أغلبهم في الصين، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، وإيران.
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