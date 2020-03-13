بعد إلغاء المعرض الفلاحي بسبب “كورونا”.. منصة افتراضية لتسويق منتجات التعاونيات لحصر الأضرار

بعد إلغاء المعرض الدولي للفلاحة، الذي كان مقررا تنظيمه في مدينة مكناس، بسبب تداعيات فيروس كورونا، أعلنت جمعية المعرض الدولي للفلاحة عن خلق منصة افتراضية على الأنترنت، خلال الفترة، التي كان سينظم فيها المعرض، لتمكين التعاونيات الفلاحية من تسويق منتوجاتها المحلية.

وأعلنت الجمعية، عقب انعقاد مجلس إدارتها، أمس الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن خلق منصة افتراضية، سيتم تفعيلها طوال المدة، التي كان سينظم فيها المعرض، لتمكين التعاونيات من عرض، وتسويق منتوجاتها المحلية عبر الأنترنت أمام عموم الراغبين في اقتنائها، كما جرت بذلك العادة، خلال جميع دورات المعرض الدولي للفلاحة.

وستتعبأ المصالح المعنية لمواكبة التعاونيات على مستوى الجوانب اللوجيستيكية، وتسليم المنتوجات المحلية، والتواصل بخصوص هذه العملية، ما من شأنه أن يعود بالنفع على التعاونيات، التي كان من المرتقب مشاركتها في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، للاستفادة من هذا الموعد السنوي.

يذكر أنه قد تم إلغاء الدورة 15 للمعرض الدولي للفلاحة، التي كان من المزمع تنظيمها من 14 إلى 19 أبريل المقبل في مكناس، وذلك في إطار تدابير السلامة المتعلقة بالوقاية من وباء (كوفيد-19)، التي توصي بإلغاء التظاهرات الكبرى، والتجمعات الحاشدة.

وتم الإعلان عن إلغاء معرض مكناس، مباشرة بعد الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المغرب، لمواطن مغربي كان عائدا حديثا من إيطاليا.

يشار إلى أن الحكومة أحدثت خلية يقظة، من أجل حصر الخسائر، التي قد تلحقها التدابير المتخذة بسبب فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني.