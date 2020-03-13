"كاحول لافان" تبلغ رئيس الكنيست إدلشتاين عزمها استبداله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بعثت كتلة "كاحول لافان" اليوم، الجمعة، رسالة إلى رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، طلبت فيها إجراء تصويت في الهيئة العامة للكنيست، يوم الإثنين المقبل، من أجل انتخاب رئيس جديد للكنيست. وصرح قياديون في "كاحول لافان"، في الأيام الأخيرة، بأن كتلتهم تواجه صعوبة بتشكيل حكومة برئاسة رئيس الكتلة، بيني غانتس، بدعم من القائمة المشتركة، وأنه تغيرت الإستراتيجية بحيث ستسعى الكتلة إلى تغيير رئيس الكنيست وسن قانون يمنع متهما بمخالفات فساد، مثل بنيامين نتنياهو، من تشكيل حكومة. لكن غانتس هاتف نتنياهو، الليلة الماضية، وبحث معه تشكيل "حكومة طوارئ" لمواجهة أزمة انتشار فيروس الكورونا.

وأجرى غانتس ونتنياهو محادثة، خلال الليلة الماضية، بهدف عقد لقاء بينهما لاحقا من أجل بحث تشكيل حكومة وحدة، وصفها نتنياهو بأنها "حكومة طوارئ" بادعاء مواجهة انتشار وباء كورونا. ورغم أن القائمة المشتركة لا تطالب بالمشاركة في حكومة كهذه أو أي حكومة أخرى، إلا أن نتنياهو قال لغانتس إن "مؤيدي الإرهاب لا يمكن أن يكونوا جزءا من الحكومة، لا في الحالات الاعتيادية ولا في حالات الطوارئ".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن غانتس قوله إنه "من الصواب البحث في تشكيل حكومة طوارئ قومية واسعة تشمل جميع الأحزاب في الكنيست".

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ورحب الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، باعتزام نتنياهو وغانتس العمل من أجل تشكيل حكومة وحدة، وقال في اتصال مع نتنياهو إن "علينا فعل أي شيء من أجل التركيز على المهمات الماثلة أمامنا، وديواني مفتوح أمامكما". وأعلن ريفلين أنه تحدث مع غانتس أيضا وعبر عن "تأييده لتشكيل حكومة من أجل مواجهة الأزمة القومية".

وقبل دعوة نتنياهو خلال مؤتمر صحافي، مساء أمس، لتشكيل حكومة طوارئ، مستغلا أزمة الكورونا، تواترت تصريحات من معسكر غانتس حول ضرورة تشكيل حكومة وحدة. وفي سياق مقابلة في القناة 9 التلفزيونية الناطقة بالروسية، استعرض رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، خطته لتشكيل "حكومة طوارئ"، تتألف من الليكود و"كاحول لافان" وتستند إلى 69 عضو كنيست، وأن تدعم جميع الأحزاب الأخرى حكومة كهذه من الخارج ولا تطلب حقائب وزارية في المرحلة الأولى.

وقال رئيس حزب "ييش عتيد" والمرشح الثاني في "كاحول لافان"، يائير لبيد، لموقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني، إنه "قلنا منذ اليوم الأول إننا نريد حكومة وحدة، ولا أعتقد أنه في الأزمة الحالية بالإمكان أن يواجه الأزمة شخص واحد (أي نتنياهو) ستبدأ محاكمته يوم الثلاثاء المقبل. ونعتقد أن ثمة حاجة لحكومة وحدة برئاسة بيني غانتس، وقلنا ذلك منذ اليوم الأول. وقد فحصنا ذلك مع الليكود وهم لا يريدون ذلك. ونتنياهو يريد انتخابات رابعة".