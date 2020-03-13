شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سعر الذهب ينخفض في التعاملات الفورية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:41 مساءً, 13 مارس 2020 م المناطق - الرياض انخفض سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية صباح اليوم بمقدار 25.85 دولارًا أمريكيًا أو بنسبة 1.55 % إلى 1636.65 دولارًا أمريكيًا.

وتراجع سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة بمقدار 83.05 دولارًا أمريكيًا أو بنسبة 5.02 % إلى 1570.70 دولارًا أمريكيًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعر الذهب ينخفض في التعاملات الفورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.