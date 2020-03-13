مصر للطيران توقف رحلاتها إلى السودان

قامت الشركة الوطنية مصر للطيران، بوقف رحلاتها المتجهة إلي الخرطوم بدءا من اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر وذلك إثر قيام السلطات السودانية بإغلاق المجال الجوي السوداني أمام حركة الملاحة الجوية بين مصر والخرطوم.

وترجو مصر للطيران من عملائها الكرام من الراغبين في تعديل حجوزاتهم مراجعة مكاتب مصر للطيران أو وكيلهم السياحي أو من خلال الموقع الإلكتروني www.egyptair.com.

و لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بمركز الخدمة التليفونية على ٠٩٠٠٧٠٠٠٠ او ١٧١٧ من اى موبايل