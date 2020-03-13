موسوي: ينبغي على ترامب إعادة النظر في وجود وسلوك قواته في المنطقة

حذّر المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الإيرانية​ ​عباس موسوي​ الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ من قيامه بأفعال "خطيرة" بعد شنّ ​القوات الأميركية​ ضربات جوية استهدفت مواقع في ​العراق​. ولفت موسوي الى انه "بدلاً من القيام بأفعال خطيرة وإطلاق اتهامات لا أساس لها، ينبغي على ترامب إعادة النظر في وجود وسلوك قواته في المنطقة". إضغط للمزيد

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