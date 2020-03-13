اعلن ​محافظ​ ​بعلبك الهرمل​ ​بشير خضر​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "سنلاحق قضائياً اي جهة تقوم بفبركة وتلفيق ​أخبار​ متعلقة بإصابات لم تحصل ب​فيروس كورونا​ في محافظة بعلبك الهرمل"، معتبرا أن "هذه الجهات وهؤلاء الأشخاص لا يختلفون عن العملاء أثناء الحروب، ويجب محاكمتهم كما تتم محاكمة عملاء العدو، ونؤكد مجدداً، حتى اللحظة لا إصابات كورونا في محافظة بعلبك الهرمل".

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كانت هذه تفاصيل خبر خضر: لا إصابات بكورونا في بعلبك الهرمل وسنلاحق مفبركي الأخبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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