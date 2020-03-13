سأل عضو تكتل ​لبنان القوي​" النائب ادغار طرابلسي "بما ان الفرصة القسرية ل​طلاب المدارس​ قد تطول، لماذا لا تُعطى الدروس عبر ​تلفزيون لبنان​ بالوقت اللي مش كل المدارس ولا كل المناطق مجهزة للتعليم والتواصل عبر الانترنت؟".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طرابلسي: لماذا لا تُعطى الدروس للطلاب عبر تلفزيون لبنان؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.