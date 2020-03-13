اتحاد نقابات موظفي المصارف يطلب من جميع المصرفيين مُلازمة منازلهم يوم غد السبت

اشار اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان إلى أنه "تتزايد الاصابات بوباء كورونا بالرغم من إرشادات وزارة الصحة، والتوقعات لا تبشّر بانحساره على المدى المنظور، كما أن عدداً من إدارات المصارف ما زال يتعاطى مع هذا الوباء باستخفاف ومن دون أخذ الاجراءات الوقائية لحماية زملائنا في هذه المصارف والعملاء، كما تبلّغنا بأن عدداً من الزملاء يشترون المُستلزمات الضرورية للوقاية من مالهم الخاص"، لافتا الى أنه "أمام هذا المُستجد الذي لا يُمكن تجاهله نظراً لما يُشكل من خطر على سلامة كل الزملاء والعملاء، قرر مجلس الاتحاد الطلب من كل المصرفيين مُلازمة منازلهم يوم السبت في 14 آذار 2020 وعدم الحضور الى مراكز العمل كخطوة احتجاجية على تقصير عدد من الادارات المصرفية في القيام بواجباتها في حماية زملائنا وعملائها".
ودعا الاتحاد في بيان له "كل إدارات المصارف الى الاستفادة من هذا الغياب القسري لزملائنا للمباشرة بحملة تعقيم تطال كل المراكز الرئيسية والفروع وتستمر بشكل دوري لحين تخطي هذه المحنة، كما ندعوهم الى تأمين كل المُستلزمات الضرورية للحماية والوقاية في كل مراكز العمل (قفازات، أقنعة، سائل التطهير، ميزان الحرارة وعوازل زجاجية)، وإننا من مُنطلق حرصنا على سلامتكم ندعوكم أيضاً الى إبلاغنا عن مدى تجاوب إداراتكم مع طلب الاتحاد في ما خص تدابير الوقاية من وباء كورونا من خلال مندوبي النقابة أو أعضاء المجالس التنفيذية".
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