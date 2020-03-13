فريق من الصليب الاحمر عقم مبنى وزارة الإعلام

نفذ فريق من الصليب الاحمر ال​لبنان​ي حملة تعقيم لمبنى ​وزارة الاعلام​، شملت المديرية العامة للوزارة و​المجلس الوطني للاعلام​ ومصلحة ​الديوان​ و"​الوكالة الوطنية للاعلام​" و"إذاعة لبنان" ومديرية الدراسات، وذلك في إجراء وقائي لمكافحة ​فيروس كورونا​، بناء على توصيات لجنة متابعة التدابير الوقائية التي ألفها ​مجلس الوزراء​.

وشكر المدير العام ل​وزارة الإعلام​ الدكتور ​حسان فلحة​ للصليب الأحمر "جهوده الدؤوبة الرامية الى بث أجواء الطمأنينة والارتياح في يوميات كل مسؤول وموظف ومواطن".

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