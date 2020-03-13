فريق من الصليب الاحمر عقم مبنى وزارة الإعلام

نفذ فريق من الصليب الاحمر اللبناني حملة تعقيم لمبنى وزارة الاعلام، شملت المديرية العامة للوزارة والمجلس الوطني للاعلام ومصلحة الديوان و"الوكالة الوطنية للاعلام" و"إذاعة لبنان" ومديرية الدراسات، وذلك في إجراء وقائي لمكافحة فيروس كورونا، بناء على توصيات لجنة متابعة التدابير الوقائية التي ألفها مجلس الوزراء.
وشكر المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة للصليب الأحمر "جهوده الدؤوبة الرامية الى بث أجواء الطمأنينة والارتياح في يوميات كل مسؤول وموظف ومواطن".
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