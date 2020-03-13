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فريق من الصليب الاحمر عقم مبنى وزارة الإعلام

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نفذ فريق من الصليب الاحمر ال​لبنان​ي حملة تعقيم لمبنى ​وزارة الاعلام​، شملت المديرية العامة للوزارة و​المجلس الوطني للاعلام​ ومصلحة ​الديوان​ و"​الوكالة الوطنية للاعلام​" و"إذاعة لبنان" ومديرية الدراسات، وذلك في إجراء وقائي لمكافحة ​فيروس كورونا​، بناء على توصيات لجنة متابعة التدابير الوقائية التي ألفها ​مجلس الوزراء​.

وشكر المدير العام ل​وزارة الإعلام​ الدكتور ​حسان فلحة​ للصليب الأحمر "جهوده الدؤوبة الرامية الى بث أجواء الطمأنينة والارتياح في يوميات كل مسؤول وموظف ومواطن".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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