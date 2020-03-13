النشرة: دخول المياه الى المنازل في علي النهري نتيجة الامطار الغزيرة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة بأنه "بسبب غزارة ​الامطار​ التي هطلت ليل امس وصباح اليوم ارتفع منسوب مياه النهر الذي يمر في بلدة ​علي النهري​ مما تسبب بدخول ​المياه​ الوحول الى المنازل وتعمل عناصر ​الدفاع المدني​ وشرطة البلدية على مساعدة الاهالي وسحب المياه من داخل المنازل".

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