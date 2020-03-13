حمدان: الصين العظيمة تدعم اللبنانيين بأجهزة الوقاية ومكافحة الكورونا

اشار ​العميد مصطفى حمدان​ امين الهيئة القيادية في ​حركة الناصريين المستقلين المرابطون​، عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "شكراً للجمهورية الشعبية ​الصين​ية، وشكراً للحزب الشيوعي الصيني، وشكراً لشعب الصين العظيم، هذه الصين العظيمة ورغم كل ما حصل اليوم تدعم اللبنانيين بأجهزة ​الوقاية​ ومكافحة الكورونا". إضغط للمزيد

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