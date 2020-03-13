السفير اللبناني بفرنسا: لا إصابات بكورونا بين أبناء الجالية اللبنانية

أكد السفير اللبناني بفرنسا رامي عدوان أنه لا إصابات بين أبناء الجالية اللبنانية، وأن خلية الأزمة التي تشكلت في فرنسا على عدة محاور من خلال التواصل مع السلطات اللبنانية ووزارة الخارجية للتواصل مع الراغبين بالعودة إلى لبنان وهي خلال 4 أيام. والمحور الثاني التواصل مع السلطات الفرنسية التي تتخذ تدابير احترازية على أعلى المستويات
وأكد عدوان أن الهبة الفرنسية التي أعطتها إلى لبنان هي مساعدة لثلاث دول هي الصين وإيران ولبنان فقط لا غير وهذا يدل على أهمية لبنان بالنسبة إلى فرنسا ورسالة سياسية بأن الفيروس لا يعرف سياسة ولا دين ولا مجموعة.
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