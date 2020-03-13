السفير اللبناني بفرنسا: لا إصابات بكورونا بين أبناء الجالية اللبنانية

أكد السفير ال​لبنان​ي ب​فرنسا​ رامي عدوان أنه لا إصابات بين أبناء الجالية اللبنانية، وأن خلية ​الأزمة​ التي تشكلت في فرنسا على عدة محاور من خلال التواصل مع السلطات اللبنانية و​وزارة الخارجية​ للتواصل مع الراغبين بالعودة إلى لبنان وهي خلال 4 أيام. والمحور الثاني التواصل مع السلطات الفرنسية التي تتخذ تدابير احترازية على أعلى المستويات

وأكد عدوان أن الهبة الفرنسية التي أعطتها إلى لبنان هي مساعدة لثلاث دول هي ​الصين​ و​إيران​ ولبنان فقط لا غير وهذا يدل على أهمية لبنان بالنسبة إلى فرنسا ورسالة سياسية بأن الفيروس لا يعرف ​سياسة​ ولا دين ولا مجموعة.