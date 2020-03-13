لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية السويسرية بحثت في موضوع الأموال المح

دعت السفيرة السويسرية في لبنان مونيكا شمودز كيرغوز إلى جلسة عمل لأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية السويسرية، وتناولت الجلسة نقاشا مختصرا وعاما حول موضوع الأموال المنهوبة التي يفترض المسؤولون اللبنانيون انها حُوّلت من أصحابها إلى المصارف السويسرية.
وقد اوضحت كيرغوز ان هناك منافذ قانونية لأصول المراجعة في لبنان وسويسرا يجب إعتمادها وأبدت كل إستعداد للتعاون، حيث للسفارة دور ضمن ما تجيزه القوانين والصلاحيات الدبلوماسية المعمول بها.
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