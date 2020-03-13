لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية السويسرية بحثت في موضوع الأموال المح

دعت ​السفيرة السويسرية​ في ​لبنان​ مونيكا شمودز كيرغوز إلى جلسة عمل لأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية السويسرية، وتناولت الجلسة نقاشا مختصرا وعاما حول موضوع ​الأموال المنهوبة​ التي يفترض المسؤولون ​اللبنانيون​ انها حُوّلت من أصحابها إلى ​المصارف​ السويسرية.

وقد اوضحت كيرغوز ان هناك منافذ قانونية لأصول المراجعة في لبنان و​سويسرا​ يجب إعتمادها وأبدت كل إستعداد للتعاون، حيث للسفارة دور ضمن ما تجيزه القوانين والصلاحيات الدبلوماسية المعمول بها.