المنخفض الجوي يستمر حتى بعد ظهر يوم غد حيث ينحسر تدريجياً

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأنه لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير المنخفض الجوي المصحوب برياح قوية وأمطار غزيرة الذي يستمر و لو بوتيرة اخف حدة نسبياً حتى بعد ظهر يوم السبت حيث ينحسر تدريجياً.

وتوقعت ان يكون طقي اليوم غائم اجمالاً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة مع تشكل ضباب كثيف على المرتفعات، تتساقط أمطار تكون غزيرة أحياناً وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح قوية خاصة فترة قبل الظهر،كذلك تتساقط حبات من البرد خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية مع تشكل للسيول وانجرفات في التربة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق.

السبت: غائم جزئياً الى غائم أحياناً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة و تشكل ضباب كثيف على المرتفعات،تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة مع بعض الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق، تنحسر الأمطار اعتباراً من فترة بعد الظهر .

الأحد: غائم جزئيًا الى قليل الغيوم بسحب متوسطة ومرتفعة مع تكوّن ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية، كما ترتفع درجات الحراراة على الجبال والداخل وتبقى دون تعديل يُذكر على اللساحل، يحتمل تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية بعد الظهر.