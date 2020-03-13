مصلحة النقابات بالقوات دعت جمعية المصارف للاقفال يوم السبت بهدف تعقيم المصارف لحماية الموظفين

اشارت دائرة المصارف في مصلحة النقابات في حزب ​القوات​ اللبنانية إلى أنه "نظراً لدقة وخطورة الوضع الراهن في لبنان من جراء ضعف الإمكانات في مواجهة وباء كورونا، وبما ان الخطر مضاعف على موظفي المصارف، بالأخص في الفروع بسبب العدد الهائل من الزبائن الذين يتم تلبية طلباتهم يومياً، وكثرة تعاملهم بالأوراق النقدية التي تشكل بيئة حاضنة للفيروس، وحرصا منها على سلامة الموظفين وذويهم، تدعو مصلحة النقابات - دائرة المصارف في حزب القوات اللبنانية ​جمعية المصارف​ الى الإقفال يوم السبت الواقع فيه ١٤ أذار ٢٠٢٠ بهدف التعقيم كما وتطلب منها اصدار آلية موحدة في جميع المصارف في ما يخص حضور الموظفين مناوبة للحد من خطر التعرض للفيروس دون المس بالفرص السنوية كخطوة أولى قبل الاقفال التام أسوة بباقي القطاعات، والعمل على التعقيم يومياً، وإقامة عازل على جميع المكاتب التي يتم فيها استقبال الزبائن، كما زيادة السقوف المعمول بها على الصرافات الألية لتلبية حاجات جميع الزبائن بهدف الحد من تواجدهم داخل المصارف".

وطلبت مصلحة النقابات "السماح للموظفات الحوامل والموظفين الذين لديهم حالات صحية خاصة بعدم الحضور الى العمل لمدة اسبوعين، وتأمين كل المستلزمات اللوجستية من أدوات تنظيف وتعقيم للحد من انتشار الفيروس داخل المصارف".

