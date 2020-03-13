وصفت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب باستبعاد بريطانيا من قائمة الدول الأوروبية التي منع السفر إليها بالـ"غريب".
ولفتت بيلوسي، إلى انه "هم يقولون بأن القرار جاء بسبب التنقل السهل بين هذه الدول (دول شنغن) وانفصال بريطانيا عن أوروبا ومع ذلك ليس عليك سوى عبور قناة وها أنت في إنجلترا".
وقال ترامب في كلمة: "سنمنع السفر إلى الدول الأوروبية باستثناء بريطانيا، ابتداء من الجمعة ولمدة 30 يوما لمواجهة انتشار فيروس كورونا".
ومع تواصل تفشي فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، كثفت العديد من الدول الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء الماضي، فيروس كورونا المستجد الذي يتفشى حول العالم "جائحة"، لكنها أكدت أنه لا يزال من الممكن "السيطرة عليه".
كانت هذه تفاصيل خبر بيلوسي:استبعاد بريطانيا من قائمة الدول الأوروبية التي منع السفر إليها غريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.