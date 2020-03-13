بيلوسي:استبعاد بريطانيا من قائمة الدول الأوروبية التي منع السفر إليها غريب

وصفت رئيسة ​مجلس النواب الأميركي​، ​نانسي بيلوسي​، قرار إدارة الرئيس ​دونالد ترامب​ باستبعاد ​بريطانيا​ من قائمة الدول الأوروبية التي منع السفر إليها بالـ"غريب".

ولفتت بيلوسي، إلى انه "هم يقولون بأن القرار جاء بسبب التنقل السهل بين هذه الدول (دول شنغن) وانفصال بريطانيا عن ​أوروبا​ ومع ذلك ليس عليك سوى عبور قناة وها أنت في إنجلترا".

وقال ترامب في كلمة: "سنمنع السفر إلى الدول الأوروبية باستثناء بريطانيا، ابتداء من الجمعة ولمدة 30 يوما لمواجهة انتشار ​فيروس كورونا​".

ومع تواصل تفشي فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، كثفت العديد من الدول الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، وأعلنت ​منظمة الصحة العالمية​، الأربعاء الماضي، فيروس كورونا المستجد الذي يتفشى حول العالم "جائحة"، لكنها أكدت أنه لا يزال من الممكن "السيطرة عليه".