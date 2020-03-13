رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي زار سلامة

زار رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي أسعد الحريري، حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة في مكتبه في المصرف المركزي، وبحث معه في الأوضاع الاقتصادية والصناعية.
واعتبر الحريري في بيان، أن "الأوضاع اذا استمرت على هذا النحو فإنه لن يبقى للتجار والصناعيين أي خشبة خلاص".
وناشد الحريري سلامة "ضرورة الوقوف الى جانب التجار والصناعيين والاقتصاديين ولعب الدور المهم المناط به لمعالجة الأزمة الحالية التي يرزح تحتها الشعب اللبناني بكل شرائحه"، مؤكدا الوقوف إلى جانبه "في كل قرار يتخذه لصالح البلد".
كما ناشده "ضرورة الاسراع بفتح التحويلات بين لبنان والخارج، سيما وأننا على أبواب شهر رمضان المبارك الذي ينتظره التجار، بهدف تنشيط الحركة التجارية، وضرورة استيراد البضائع الأمر الذي يتطلب وقتا طويلا لا يقل عن 45 يوما".
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