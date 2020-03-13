سقوط اعمدة كهرباء في مرجعيون وانقطاع التيار بسبب العاصفة

أدت العاصفة التي ضربت ​لبنان​ مساء امس الى اضرار جسيمة في قرى وبلدات ​مرجعيون​ والى انقطاع ​التيار الكهربائي​، وكهرباء المولدات بسبب سقوط عدد من الأعمدة والاسلاك الكهربائية. وتعمل فرق من ​كهرباء لبنان​ مكتب مرجعيون بالتعاون مع ​البلديات​ على اصلاح الاضرار واعادة التيار الكهربائي الى المنازل.

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