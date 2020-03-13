أدت الأمطار والسيول التي تساقطت الى ارتفاع نسبة العكارة في مياه نبع دله والغواويط الذي يروي منطقة البترون ما حال دون قدرة المحطة على معالجتها. وأصدرت مؤسسة مياه لبنان الشمالي بيانا أعلنت فيه قطع المياه عن بلدات وقرى منطقة البترون التي تتغذى من النبع بسبب العكارة، وذلك حفاظا على الصحة والسلامة العامة. وأكدت انها سوف تعاود توزيع المياه إلى هذه البلديات عند انخفاض نسبة العكارة.
كما تسببت العاصفة بأعطال في الخطوط الكهربائية الخاصة بالآبار الارتوازية التي تغذي عددا من القرى والبلدات ما أدى إلى توقف العمل فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع نسبة العكارة في مياه نبع دله بالبترون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.