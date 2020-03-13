ارتفاع نسبة العكارة في مياه نبع دله بالبترون

أدت ​الأمطار​ والسيول التي تساقطت الى ارتفاع نسبة العكارة في مياه نبع دله والغواويط الذي يروي منطقة البترون ما حال دون قدرة المحطة على معالجتها. وأصدرت ​مؤسسة مياه لبنان الشمالي​ بيانا أعلنت فيه قطع ​المياه​ عن بلدات وقرى منطقة البترون التي تتغذى من النبع بسبب العكارة، وذلك حفاظا على ​الصحة​ و​السلامة العامة​. وأكدت انها سوف تعاود توزيع المياه إلى هذه ​البلديات​ عند انخفاض نسبة العكارة.

كما تسببت العاصفة بأعطال في الخطوط الكهربائية الخاصة بالآبار الارتوازية التي تغذي عددا من القرى والبلدات ما أدى إلى توقف العمل فيها.