بلدية مشمش: منع صيد الطيور وتجنب التجمعات

دعت ​بلدية مشمش​ العكارية، وعملا بتوصيات رئيس ​الحكومة​ وخلية ​الأزمة​ و​وزارة الصحة العامة​، المواطنين في البلدة إلى توخي الحذر والحفاظ على تعقيم منازلهم، وعدم التجمع وتجنب الاجتماعات والباعة المتجولين.

كما دعتهم إلى تجنب الشراء من المقاهي على الطرق والإحتكاك و​السلام​ وركوب السيارات أو الفانات المكتظة بالركاب. ومنعت ​صيد الطيور​ عموما والمهاجرة خصوصا.

وطلبت من أصحاب المحلات وضع مواد للتعقيم في محلاتهم وتعقيم أيديهم، خصوصا بعد استعمال النقود.

وتمنت على العاملين خارج البلدة والعسكريين الإنتباه وتجنب الإختلاط، والتبليغ عن أي حال مشتبه فيها.